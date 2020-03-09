علمت «عكاظ» أن السفارة السعودية في مصر استقبلت العديد من البلاغات المقدمة من السعوديين بعد قرار تعليق رحلاتهم إلى المملكة، مبينا أن السفارة سجلت بيانات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام جوازاتهم.وأكد المصدر إخلاء السعوديين وتسهيل سفرهم من القاهرة، مطالبا بضرورة توجههم إلى مطار القاهرة فوراً بعد تسهيل سفرهم من قبل سفارة خادم الحرمين في مصر، مؤكدا أن المواطن لا يحتاج إلا جواز سفر وحجزا للرحلة.ونوه المصدر إلى عدم وجود أي حالة يطلق عليها «عالقين» وذلك بعد التنسيق المتواصل من السفارة، مؤكدا أن توجيهات السفارة للخطوط السعودية تقضي بتنظيم رحلات مجدولة من القاهرة والوصول إلى كل من جدة والرياض فقط.