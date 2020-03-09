أعلنت السفارة السعودية في البحرين نقل المواطنين السعوديين في مملكة البحرين جوا عبر خطوط طيران الخليج خلال 72 ساعة، وذكرت السفارة عبر موقع التواصل «تويتر» بأنه انطلاقا من حرص ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين بالبحرين، تنوه السفارة بأن جميع المواطنين السعوديين بمملكة البحرين الراغبين فى السفر عبر منفذ جسر الملك فهد ومن ليس لدية وسيلة نقل إمكانية السفر جوا عبر خطوط طيران الخليج وتسري هذه الإجراءات لمدة 72 ساعة.

هذا ورصدت «عكاظ» مساء اليوم الإثنين رحلة العبور عبر جسر الملك فهد والذي يربط بين السعودية والبحرين، حيث لم تتأثر حركة عبور الشاحنات عبر الجسر، بينما حركة المسافرين والتي كانت مستمرة طوال السنوات الماضية عبر الجسر لا يوجد به أي سيارة عابرة وذلك بعد إعلان السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا للحد من انتشار فايروس كورونا.

يذكر أن السعودية أعلنت، مساء أمس الأحد، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار حكومة المملكة، قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.