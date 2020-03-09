علمت «عكاظ» من مصادرها أنه تم فتح حركة الدخول والخروج عبر المنافذ البرية «السعودية - الأردنية» الحديثة وحالة عمار والدُرة، عصر اليوم (الاثنين)، بعد أن تم إغلاقها صباحاً كإجراء احترازي.

وتشهد المنافذ خروج ودخول المواطنين والمقيمين، بالإضافة للشاحنات التجارية، وسط إجراءات وقائية تتخذها وزارة الصحة.

يُذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى 14 دولة، هي (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التركية، ومملكة إسبانيا)، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فايروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.