أعلنت الكلية التقنية للبنات في تبوك عن استمرار التدريب للطالبات عبر بوابة «البلاك بورد»، مؤكدة أنه سيتم رصد الحضور والغياب بناءً عليه.

ويعتبر نظام البلاك بورد (Blackboard) من نظم إدارة التعلم الإلكتروني المتكاملة ويقوم بإدارة العملية التعليمية بطريقة تزامنية وغير متزامنة، ويتيح بيئة تعلم آمنة بحيث يقدم المعلمون مقرراتهم ومحاضراتهم من خلال إضافة الوسائط المتعددة (نص، وصور، وصوت، وفيديو، ورسوم).

يجتمع المتعلمون ليتصفحوا المحتوى كلّ بحسب حاجته، ويتواصلون فيما بينهم عبر أدوات الاتصال المتعددة (البريد الإلكتروني والمنتديات).