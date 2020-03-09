بدأت الفرق الميدانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيق قرار إيقاف تقديم «الشيشة» داخل المطاعم والكافيهات، وهددت بإغلاق محلات المخالفين ومصادرة «معسلاتهم»، ما يطرح التساؤل حول إمكانية إغلاق دور السينما احترازيا.وأبلغت مصادر «عكاظ» أن الغرامات المفروضة على المخالفين للصحة العامة تصل إلى 1000 ريال للمخالفة الواحدة، فيما أكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ«عكاظ» أن القرار يأتي حفاظا على سلامة مرتادي المطاعم من نقل فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولابد من الالتزام بالمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه لا توجد غرامات مالية على المخالفين، بل إن هناك توجيها بالإغلاق ومصادرة «الشيشة». وأضاف: هناك توجيه لمحلات الصحة العامة كافة (حلاقين، مطاعم، محلات المواد الغذائية، البوفيهات)، بالتعقيم ولبس الكمامات والقفازات.من ناحية أخرى، وصف استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى الدكتور محمد الغامدي قرار إيقاف «الشيشة» في المطاعم بأنه صائب تماما، لأن فايروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ وعن طريق ملامسة الأسطح، لافتا إلى أن استخدام «الشيشة» في منطقة محدودة عن طريق «النفخ» في الهواء يساعد على نشر الميكروبات من شخص إلى آخر. وأضاف أن الفايروسات تنتقل عن طريق اللمس، ما يسهل نقلها من شخص إلى آخر. وتابع: «هناك قرار آخر يجب على المعنيين تطبيقه في الفترة الحالية من أجل المصلحة العامة، وهو إلغاء بصمة العمل، لأن الفايروس يمكث على الأسطح لفترة طويلة وربما ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق اللمس».