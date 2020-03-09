احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في الثامن من مارس من كل عام، استضاف المركز السعودي لاستطلاعات الرأي العام، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد، اليوم (الاثنين)، في مقر المركز بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون وتعزيز الشراكة بين المركز والوزارة في ما يخص المرأة.

وتعرفت الزاهد على المركز، الذي تتجاوز نسبة المرأة فيه 80% من القوى البشرية العاملة تخطيطاً وتنفيذاً، كما تعرفت على آلية العمل في اختيار عيناته وبناء الاستطلاعات وجمع البيانات وتحليلها وبناء تقاريرها.

من جهتها، أشادت هند الزاهد بالجهد الذي يبذله المركز في تعزيز صوت المواطن وقياس رأيه حول القضايا التي تهمه، مرحبة بعقد شراكة بين المركز والوزارة فيما يخص العمل على استطلاعات رأي تعود بالفائدة المرجوة منها للمجتمع.