استنفرت الجهات الأمنية في محافظة الطائف بعد طلب من الشؤون الصحية بالمحافظة، للقبض على مواطن قادم من البحرين، كان مشتبها بإصابته بفايروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن لاذ بالفرار من مركز صحي، ليتبين لاحقاً أنه سليم من الفايروس.

وبينت المصادر أن المواطن راجع مركز صحي الشرقية أمس (الأحد)، عند الساعة العاشرة صباحا، وأدلى بمعلومات أثناء إجراءات الفحص أنه قدم من البحرين، وبعد تطبيق إجراءات الفرز البصري تم الاشتباه بإصابته بفايروس كورونا المستجد، حيث تم وضعه في غرفة العزل لحين وصول الإسعاف لنقله إلى مجمع الملك فيصل الطبي، إلا أنه غافل الفريق الطبي ولاذ بالفرار.

وأفادت المصادر بأنه جرى التعميم عليه بخطاب رسمي إلى شرطة محافظة الطائف للقبض عليه واتخاذ الإجراء حياله.

من جانبه، أوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن هناك تنسيقا من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية لفرض الإجراء الصحي الكامل بحق حالات، قد تستدعي مزيدا من التأكيد، وهو ما حدث مع الحالة التي تناقل أشخاص خطاب طلب حضورها والموجهة لجهة أمنية، مضيفاً أن المريض غادر أحد المراكز رافضاً الخضوع لمزيد من الفحوصات، وتمت إعادته خلال وقت قصير لاستكمال الفحوصات، وتبين سلامته ليغادر المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات، وهي في إطارها الاحترازي فقط، ولم تسجل الطائف حالات مؤكدة.