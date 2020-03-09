قررت جامعة الملك عبدالعزيز تأجيل مؤتمر طب الأطفال الثالث، الذي كان مقررا عقده غدا (الثلاثاء)، إلى إشعار آخر، وذلك بناء على توجيه مدير الجامعة ولما تقتضيه المصلحة الوطنية والحرص على سلامة الجميع ومواكبة مع تطورات فيروس كورونا العالمي.

وأوضح أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الآغا، أن تأجيل المؤتمر جاء انطلاقاً للمصلحة العامة، ومواكبة مع التطورات التي تشهدها الساحة الطبية في جانب فيروس كورونا العالمي، مبينا أنه سيتم لاحقا الإعلان وتحديد الموعد الجديد للمؤتمر.