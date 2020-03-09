أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها مؤقتا بين المملكة وكل من الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، مصر، العراق، إيطاليا، وذلك اعتبارا من اليوم (الاثنين) وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الخطوط السعودية في بيان نشرته اليوم أن ذلك يأتي وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة، وبناء على قرار تعليق السفر مؤقتا إلى عدد من الدول، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.

ولفتت الخطوط السعودية عناية ضيوفها إلى إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى الوجهات المذكورة من أية قيود عند الإلغاء، أو إعادة الإصدار أو استعادة قيمتها.