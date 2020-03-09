وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف الاجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية المنطوية على التوافد والحضور الشخصي في أماكن العمل في مقر النيابة العامة وفروعها الرئيسية بالمملكة، والاستعاضة عن ذلك بتفعيل اللقاءات عن طريق الدوائر الإلكترونية المغلقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

كشف ذلك مصدر مسؤول في النيابة العامة، موضحا أن ذلك يأتي تماشياً مع قرارت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، ورفعاً لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف المصدر أن الإدارة المختصة بالجانب التقني في النيابة العامة لديها الاستعداد الكامل والإمكانات الكبيرة والمتقدمة لتوفير الدعم الكامل للعمل في البيئة الافتراضية ووسائل الاتصال المرئي عن بُعد طبقاً لتوجيهات النائب العام.

وأكد المصدر أن توجيه النائب العام يأتي في سياق الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تحصين البلاد والعباد من هذا الوباء العالمي، سائلا الله عزوجل أن يحفظ وطننا الغالي والمواطنين والمقيمين فيه من كل مكروه ويبعد عن الوباء والبلاء.