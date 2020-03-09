بدأت أمانة منطقة حائل تشديد الرقابة على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، وسعياً لتفعيل كافة وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية عبر صوالين الحلاقة والمشاغل.

وقامت فرق الرقابة الصحية ببلدية وسط مدينة حائل بتكثيف جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة والتجميل النسائية والرجالية، بهدف فحص وضمان جودة الأدوات المستخدمة وأجهزة التعقيم الخاصة بها.

وأوضح مدير المركز الإعلامي لأمانة منطقة حائل سعد الثويني، في بيان صحفي، أن أمانة منطقة حائل تهدف من هذه الحملات المكثفة ضمان عدم انتقال الأمراض المعدية ورفع الكفاءة الصحية، وذلك بالتشديد على العاملين بصوالين الحلاقة والتجميل والمشاغل النسائية بارتداء الكمامات والقفازات، واستخدام ادوات صحية ذات الاستخدام الواحد.

منوهاً أن الأمانة لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب لوائح المخالفات والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في ما يخص الصحة العامة، وتأمل من المواطنين والمقيمين التكاتف معها في الإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مشغل تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية، وذلك بالاتصال على رقم «منصة بلدي 940».