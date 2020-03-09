وجه مدير صحة منطقة الحدود الشمالية عبدالله العازمي رسالة لمنسوبي الصحة، تزامناً مع تفشي فايروس كورونا في بعض الدول.وقال العازمي في رسالته :زملائي وزميلاتيأبطال الصحةاليوم نتحد لنقف صفاً واحداً،نقف لنكون أمام تحد كبيرنثبت فيه احترافيتنا في العمل وكفاءة نظامنا الصحي في المملكة العربية السعودية.اليوم وكل يوم نحن أبطال الصحة نقف لصحة الوطن والمواطن والمقيم على أرض السعودية الطاهرة، نعمل على مدار الساعة بلا كلل ولا ملل.قد واجهتنا الكثير من الأزمات الصحية، ولله الحمد، وقفت السعودية شامخةً عزيزة قادرة على تجاوزها بكل ثبات، نُثبت لأنفسنا وللعالم على أننا على قدر عالٍ من المسؤولية تجاة وطننا وولي أمرنا ومجتمعنا.أبطال الصحةأبطال الوطنشكراً لكم.. ونحن على ثقة بكمونقدر جهودكم.تذكروا دوماً أنكم على ثغرٍ من ثغور الوطن.أتمنى لكم الصحة والعافية وأن يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والرخاء.