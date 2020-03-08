‏وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بتأجيل إقامة حفل تخرج طلاب جامعة جازان الـ 15، المقرر إقامته مساء غدٍ الإثنين، وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص أمير المنطقة على صحة أبنائه طلاب الجامعة وأهالي المنطقة بوجه عام، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID19)، لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه.