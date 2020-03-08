أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على موقع «تويتر» أنه لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، وأكدت أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة القطيف.