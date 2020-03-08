«إمارة مكة» توضح حقيقة إيقاف العمل في جميع الدوائر الحكومية في المنطقة أخبار الاحد 8 مارس 2020 22:30 «عكاظ» (جدة) 2090 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A «عكاظ» (جدة) أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على موقع «تويتر» أنه لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، وأكدت أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة القطيف.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.