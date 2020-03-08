أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتاً في مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية، بجميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من اليوم (الإثنين) حتى إشعار آخر، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فايروس «كورونا» الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم.ووجه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، وقررت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات فايروس كورونا، بمباشرة مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور، التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة)، توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة «عين» التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية، تستكمل الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني متطلبات التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.وأوضحت وزارة التعليم أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد. وذكرت أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لمنع انتشار فايروس كورونا، مشيرةً إلى أن العودة للدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فايروس كورونا.