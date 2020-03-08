تسبب حادث انقلاب في عقبة شمرخ في وفاة مواطن سبعيني، في حين لا تزال زوجته وعاملة منزلية في وضع حرج.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء اليوم (الأحد) بوقوع حادث انقلاب لمركبة بوادي شمرخ في محافظة القرى، مؤكداً أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافيه من الهلال الأحمر للموقع إضافة إلى آليات الدفاع المدني، مشيراً إلى أن الإصابات كانت خطرة لمواطن وزوجته وعاملتهما المنزلية.

ولفت إلى أن المواطن توفي لاحقاً في مستشفى القرى، فيما الزوجة والعاملة في حالة حرجة.