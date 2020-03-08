وقف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الأحد)، على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة التابع لقطاع ضباء بمنطقة تبوك.واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على أقسام المركز، التي من بينها صالة التصاريح البحرية بقسميها الرجالي والنسائي، كما اطلع على تقرير حول أعمال مركز الخريبة والمراكز الأخرى التابعة لقطاع حرس الحدود بتبوك.وكان في استقباله لدى وصوله للمركز مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي وعدد من كبار ضباط حرس الحدود.