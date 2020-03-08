شدد عدد من عضوات مجلس الشورى على أهمية تذليل العقبات والعوائق التي تواجه المرأة في مجالات التمكين الإداري والثقافي، وتعزيز الدعم المجتمعي لها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه اليوم (الأحد) الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة في منطقة مكة المكرمة، بمشاركة عضوات الشورى الدكتورة عالية الدهلوي، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة نورة المري، ونورة الشعبان، تزامناً مع احتفال العالم بيوم المرأة العالمي تحت عنوان: «واقع ومستقبل التنمية الإدارية للمرأة السعودية».

وأدار اللقاء مديرة الفرع النسائي للمعهد بمنطقة مكة الدكتورة سارة العتيبي، إذ طرحت عضوات مجلس الشورى المشاركات في اللقاء عددا من التوصيات، مطالبات بتشجيع طموحات المرأة في مجالات التنمية الإدارية والثقافية، إضافة إلى عقد الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة بهدف دعم العنصر النسائي إداريا وثقافيا، ودعم تنمية الموارد البشرية النسائية التي ستساهم بدورها في تعزيز الاقتصاد المعرفي والثقافي للعنصر النسائي ودعم النمو الاقتصادي في المملكة، مؤكدات على إعداد آلية لاختيار القيادات النسائية على حسب الخبرة الإدارية والمهارات القيادية بما يتناسب مع المنصب المتاح.

يذكر أنه تم على هامش اللقاء افتتاح معرض تشكيلي لفنانات سعوديات احتوى على عدد من المنحوتات وفنون الخط العربي.