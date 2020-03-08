أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشياً مع القرارات المتخذة من اللجنة المعنيّة بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا بالمملكة.

وتضمنت الاحترازات المتخذة من الجامعة إلغاء الحفل الختامي لمهرجان الثقافات والشعوب التاسع الذي كان مقررا عقده اليوم (الأحد)، وتأجيل حفل التخريج لهذا العام الذي كان مقررا بتاريخ 6 شعبان القادم إلى إشعار آخر، وتأجيل معرض الكتاب والمعلومات الـ37 المقرر افتتاحه 23 رجب الجاري إلى إشعار آخر، وتأجيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للجنسيات في الجامعة إلى إشعار آخر.

وقررت الجامعة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات بما فيها الندوات والمحاضرات العامة، واتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجهات التعليمية داخل القاعات الدراسية ومن ذلك: خفض أعداد الطلاب في القاعات، المحافظة على المسافات داخل القاعات بين الطلاب على غرار وضع الامتحانات، إغلاق مناطق التجمع، تعليق العمل بالبصمة لإثبات الحضور والانصراف في جميع الإدارات بالجامعة اعتباراً من يوم الثلاثاء (15 رجب الجاري)، وحتى إشعار آخر.