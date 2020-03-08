اجرت أمانة العاصمة المقدسة الكشف المخبري على 67 عاملاً، وتبين أن نسبة التلوث في أيديهم قد فاقت 40%، منهم لا تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال الحملة الرقابية التي نفذتها لجنة مُشكَّلة من مختلف إدارات الأمانة، على عدد من المواقع ضمن نطاق بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة، لمتابعة أعمال النظافة العامة، وسلامة العاملين من خلال وجود الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ سريانها.

وأغلقت أمانة العاصمة المقدسة 12 منشأة غذائية مُخالفة، وصادرت 645 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتسعى أمانة العاصمة المقدسة إلى تحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي، وإحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المُنشآت الغذائية بمكة المكرمة، والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك وزيادة ثقة المستهلك في ما يقدم له من غذاء.