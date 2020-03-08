دربت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 567 طالباً وطالبة من طلابها وطالباتها الموهوبين في 4 مدن، على مدار 6 أسابيع، على برنامج خاص للمهارات الشخصية في دورته الـ4 التي تقام سنويا، بهدف تعزيز شخصياتهم القيادية وزيادة الثقة لديهم، مما يؤهلهم للإسهام في بناء المجتمع برعاية الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.وشدد المتحمي على أهمية التواصل مع مؤسسة موهبة من خلال عضوية موهبة وذلك لكي يستطيع الطالب أن يحقق الهدف من هذا الانتساب ويكون قريبا من كل الأحداث والبرامج التي تطلقها موهبة ويستفيد منها إلى أقصى حد، مشيرا إلى أن «موهبة» ترعى الطلاب والطالبات الموهوبين مثل رعاية الأب والأم لهما.وأضاف: العام الماضي اكتشفنا 18 ألف موهوب وموهوبة من خلال برنامج الكشف عن الموهوبين الذي يجري بشكل دوري، وكل موهوب نضع له برنامجا خاصا، ليحقق النجاح وَفْق إمكاناته وظروفه فيما نسميه بـ«رحلة الموهوب».من جانبه، بين مدير عام البرامج الإثرائية في «موهبة» الدكتور سعود الفاضل أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات المسجلين في موهبة الذي يقام كل يوم سبت بواقع 5 ساعات وعلى مدار 6 أسابيع، مشيرا إلى إجراء اختبارات اكتشاف الموهوبين لهم سابقا ثم صنفوا على ذلك، مبينا أن البرنامج يركز على بناء المهارات الشخصية لدى الطلبة في الصف الأول والثاني ثانوي ويتضمن جلسات تدريبية وألعابا وأنشطة خاصة تهدف إلى صقل مهارات الطلبة الشخصية ومساعدتهم على أن يصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون بشخصيات قيادية واثقة ومؤثرة ليسهموا في بناء المجتمع.وأضاف الدكتور الفاضل أن البرنامج يهدف إلى تنمية وتطوير المهارات الشخصية والقيادية لدى الطلبة وتطوير مهاراتهم الاجتماعية ومهارات التواصل ورفع مستوى ثقتهم بأنفسهم وخلق روح المبادرة والقدرة على التفاعل بشكل إيجابي مع الآخرين ورفع الوعي بنقاط القوة والضعف وفرص التحسين.وأضاف أن البرنامج يركز على منح الطلاب طيلة أيام التدريب عددا من المهارات المهمة التي تتيح لهم الوصول إلى الهدف، وتشمل 10 مهارات هي التوجه، والرؤية، والمبادرة، والقيادة، والعمل الجماعي، والتواصل، والتأقلم، والإبداع، وصناعة القرارات، والتطوير».