أكدت جامعة أم القرى عدم صحة الشائعات المتداولة التي تفيد بشأن تقليص مدد المحاضرات أو الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعت الجامعة في بيان لها اليوم (الأحد) إلى توخي الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منبهة إلى أن الخطة الشاملة للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا احترازية افتراضية تخضع للتقييم بناء على المعطيات الواقعية والرسمية، آملة من أعضاء هيئة التدريس وأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات الالتزام بحضور محاضراتهم حسب جداولهم.

ونبهت الجامعة إلى أن المصادر الحصرية للمعلومات والقرارات في الجامعة هي الحسابات الرسمية للجامعة أو نظام الاتصال الداخلي لمنسوبيها.