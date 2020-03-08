نفذت المحاكم في المملكة خلال الـ100 يوم الماضية نحو 3.7 مليون عملية، منها 1.8 مليون نفذتها المحاكم، و1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابات العدل والخدمات الإلكترونية، ونحو 523 ألف عملية تنفيذ عبر محاكم التنفيذ.

وقالت الوزارة: إن المتوسط اليومي للعمليات المنفذة يبلغ نحو 37 ألف عملية بالمتوسط في اليوم الواحد من جميع أنواع العمليات.

وتعمل المؤشرات العدلية على الرصد بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري، وكل 100 يوم، حيث تتيح هذه الأرقام فرصة للقائمين على أعمال الوزارة لمتابعة سير العمل ونوعية القضايا، وأماكن التنفيذ، والزمن الذي نفذت خلاله وأوجه القصور والخلل إن وجدت.

وبحسب الإحصاءات، فإن الجلسات القضائية المنعقدة خلال الـ100 يوم الماضية بلغت نحو مليون جلسة قضائية، فيما أصدرت المحاكم أكثر من 398 ألف حكم قضائي.

وخلال الـ100 يوم، نفذت المحاكم نحو 17 ألف عملية تخص حصر الورثة، و19 ألف إحالة تخص قضايا مالية مبالغها أقل من 20 ألف ريال، و44 ألف قضية دعوى مالية، بينما بلغت الإنهاءات أكثر من 59 ألف إنهاء.