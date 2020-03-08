شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين شرطة المنطقة والجامعة السعودية الإلكترونية.

وتنص المذكرة التي وقعها من الطرفين مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، أن تتولى الجامعة التدريب عن بعد لمنسوبي الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق بالمنطقة المشاركين في أعمال الحج على عدة لغات هي الإنجليزية، الأوردية، الفارسية، الفرنسية، التركية، لاستخدامها في إرشاد ضيوف الرحمن والتعريف بالطرق والمواقع والاتجاهات.