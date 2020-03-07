دعت وزارة الصحة العائدين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، إلى عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفايروس «كورونا» الجديد، ونظرا لتزايد حالات الإصابة بفايروس «كورونا» الجديد.وطالبت أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته، وفي حالة ظهور أي أعراض، عليه الاتصال على الرقم (937) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى.