أفصح 128 مواطنا عن وجودهم في إيران، حتى اليوم (السبت) وفق ما أعلنته وزارة الصحة أخيرا؛ منهم 26 مواطناً موجودون حالياً داخل المملكة، و95 مواطناً موجودون حالياً في إيران، إضافةً إلى 7 مواطنين موجودين حالياً في دول أخرى.وقدمت الصحة شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، داعية الجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفايروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.ودعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفايروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفايروسات -بإذن الله-، إذ يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.وكانت الصحة أهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، التي انتهت بنهاية السبت، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.وبينت أنها خصصت الرقم الموحد الدولي هو +966 920005937 بمركز الاتصال بوزارة الصحة بغرض الاستفادة من المدة المحددة للإعفاء من العقوبة، مشيرة إلى أن إيران ضمن الدول الموبوءة بفايروس كورونا، مؤكدة أن الوزارة تتلقى جميع البيانات للمواطن العالق في إيران عبر الاستفادة من مركز الاتصال، بحيث تتولى الجهات المختصة عملية نقله إلى المملكة.وكان مصدر مسؤول ندد بسلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفايروس كورونا الجديد covid19، مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفايروس وانتشاره عبر العالم.