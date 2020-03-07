طمأن الملحق الثقافي السعودي في إيطاليا البروفيسور عبدالعزيز الغريب، الطلاب والمبتعثين السعوديين الدارسين في المؤسسات التعليمية الإيطالية الذين قرروا العودة إلى المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الغريب في حديثه إلى «عكاظ» إن الملحقية الثقافية في روما ستتولى التنسيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية لإشعارها عن أسباب مغادرة الطلبة وعودتهم للمملكة.

وأوضح أنه وحسب توجيه وزارة التعليم ممثلة بوكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث فإنه ستم مراعاة فترة الانقطاع في تواريخ انتهاء بعثات الطلاب والطالبات، ولن يتضرر أحد أو يواجه أي إشكال في ما يتعلق بسير إجراءات الابتعاث.

‏كما دعا المبتعثين الذين لم يغادروا، إلى التواصل المستمر مع الملحقية للاطمئنان على أوضاعهم وتسهيل إجراءات سفرهم ومرافقيهم لإغلاق جامعاتهم ومتابعة منصات السفارة والملحقية للاطلاع على الإرشادات والتوجيهات.

وتوجه الغريب بالشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز لما يحظى به الطلبة من اهتمام وحرص من قبله تجلى في عدد من التوجيهات السديدة التي وجهها للملحقية بأن يكون الاهتمام بالطلبة في غاية الدقة والحرص والتعاون من قبل طاقم السفارة، مشيرا إلى المتابعة الدقيقة من قبل نائب الوزير الدكتور حاتم المرزوقي لتواصله المستمر للاطمئنان على الطلبة ولسير خطط الطوارئ على الوجه المطلوب.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأعلى أوروبياً في انتشار فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 197 شخصا.

وقال رئيس الوكالة الإيطالية للحماية المدنية أنجيلو بوريلي، إن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد، 778 حالة، حتى أمس (الجمعة)، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 4636 حالة.