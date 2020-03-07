أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة صدور توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والإنصراف داخل النيابة العامة وكافة فروعها ودوائر محافظاتها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1441/7/13 وحتى توقيت آخر، مع الحرص على توفير المعايير الصحية اللازمة داخل بيئة العمل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي النيابة العامة التدبيرية والجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية المبذولة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، وحرصاً على توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لمنسوبي النيابة العامة ومراجعيها.