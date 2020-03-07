أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، مباشرة الدائرة المختصة لديها لإجراءات التحقيق بشأن الواقعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم «#مديرة_تتسبب_بقتل_طالبة».

وقال المصدر إنه بسماع أقوال الطالبة بحضور والدها ومناقشتها تفصيلاً، واستجواب قائدة المدرسة المعنية حيال ما ورد بدعوى الطالبة، وسماع أقوال من حضروا الواقعة، وإجراء الكشف الطبي بحق الطالبة المذكورة ومناقشة ما صدر بشأنها من تقرير طبي تضمن عدم وجود أي إصابات ظاهرية والحالة العامة بشأنها مستقرة، وبتقصي الحقائق وفحص ملابسات الواقعة وتقييم تداعياتها والوقوف على الحالة الصحية للطالبة والاطمئنان الطبي تجاهها، اتضح عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في طور إنهاء إجراءات القضية طبقاً للوجه النظامي، مع حفظ جميع الحقوق النظامية المترتبة على ذلك لجميع الأطراف.