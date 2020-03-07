أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن وجودهم في إيران حتى صباح اليوم (السبت) بلغ 128 مواطناً، منهم 26 مواطناً موجودون حالياً داخل المملكة، و95 مواطناً موجودون حالياً في إيران، إضافةً إلى 7 مواطنين موجودين حالياً في دول أخرى.

وقدمت الصحة شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم والتواصل مع 937 حتى نهاية اليوم والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، التي تنتهي بنهاية اليوم السبت 12 رجب 1441 الموافق 7 مارس 2020، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز «صحة 937» للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات،حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.