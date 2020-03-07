أطلقت الملحقية الثقافية بالسفارة السعودية في إسبانيا اليوم (الجمعة)، حملة توعوية حول مرض فايروس «كورونا» الجديد للطلبة المبتعثين وعائلاتهم والدارسين على حسابهم الخاص، وذلك ضمن جهود الملحقية في التوعية بالمرض ومكافحته.

ونبهت الملحقية في تغريدات نشرتها عبر «تويتر»، المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، والدارسين على حسابهم الخاص، بضرورة الاطلاع على الدليل التوعوي للوقاية من فايروس كورونا الجديد.

وأهابت الملحقية بالمبتعثين اتباع تعليمات السلطات الإسبانية الرسمية، والتواصل المباشر مع الملحقية في حال وجود أي استفسار أو طارئ عبر رقم طوارئ الملحقية: 900264060‬، أو أرقام طوارئ شؤون السعوديين في العاصمة مدريد 0034672538005، وفي مدينة برشلونة‬ عبر الرقم 0034690011111.

وقدمت الملحقية مجموعة من النصائح والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة‬ ‫السعودية‬ حول سبل الوقاية من الفايروس.