ضبطت الجهات الأمنية في محافظة جدة، مقيماً من الجنسية اليمنية ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعاً صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال سعودي، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

وكشفت مصادر «عكاظ» أن الشخص المضبوط يعمل في إحدى محلات تجهيز الوجبات السريعة في محافظة جدة.

ويواجه المقيم عدة تهم منها تعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظامياً داخل المملكة وتشويهها بسوء نية، مما يعرضه لعقوبة السجن خمس سنوات وغرامة تتراوح ما بين ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشمل تطبيق أحكام هذه المادة مختلف جرائم امتهان العملة الوطنية داخل وخارج المملكة، حيث تنص المادة التاسعة من نظام مكافحة التزوير على أنه: «يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها، بالرغم من أن ملكية العملة تعود في الأساس لحاملها، إلا أن القيمة الفنية والملكية الفكرية والأدبية والرمزية تعتبر من الأمور السيادية، وقوانين حماية العملات المعدنية والورقية والحفاظ على سيادتها الوطنية معمول بها في معظم دول العالم».

كما يواجه المتهم عقوبة الجرائم المعلوماتية، كونه تعمد المجاهرة بمخالفته ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي لها أنظمة عقوبات مستقلة تعرف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي اعتمدت من مجلس الوزراء السعودي، وبها لوائح ومواد تنطبق على من ينشر ما يسيء للدولة ورموزها وممتلكاتها.