قبضت شرطة المنطقة الشرقية على تشكيل عصابي مكون من 4 وافدين ارتكبوا 96 حادثة نشل.

وقال المتحدث باسم الشرطة: «إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (أربعة من الوافدين)، أعمارهم تتراوح ما بين العقد الثالث والرابع».

وأوضح المتحدث أن الدلائل توفرت على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة بالدمام؛ وقد أقروا بارتكاب ما يربو على 96 حادثة نشل، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.