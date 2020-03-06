أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية في الجمهورية التونسية اليوم (الجمعة)، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن التونسية.

وشدد السلمي على تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الجمهورية التونسية في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة ومخططاتها الخبيثة، وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية التونسية.

وكات تفجيراً إرهابياً قد استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، وتسبب في مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.