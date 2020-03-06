اندلعت نيران في حمولة شاحنة أعلاف أثناء مرورها اليوم (الجمعة) بمركز «الجعب»، غرب محافظة بيشة، وذلك بسبب ملامسة الحمولة لكيبل التيار الكهربائي، فيما انتقلت فرق الإطفاء من مركز الدفاع المدني بمركز «الثنية» وبدعم من مركز «تبالة» وفرقة أخرى من مركز الدفاع المدني بجرب بمنطقة الباحة لمباشرة الحادثة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن مدني بيشة باشر في تمام الساعة 10:05 صباح اليوم بلاغاً مفاده احتراق تريلة أعلاف في سوق أعلاف بمركز الجعبة، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح اقتصار الحريق على حمولة أعلاف الرودس، وتم فصل الرأس وإبعاده عن الموقع قبل وصول الفرق، وتم إخماد الحريق من قبل الفرق المباشرة ولم توجد أي إصابات.

وأضاف: حُدد السبب نتيجة ملامسة حمولة الأعلاف لسلك كهرباء بمدخل السوق وسلم الموقع لشرطة الجعبة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.



