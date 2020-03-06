واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر فبراير الماضي ضخ 1.189.000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 1.388.000 لتر مياه للاستخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34.614 فردا.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.