التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الخميس) وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، ومستشار وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.