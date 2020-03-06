أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن الدول المذكورة في القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني، لا تستوجب جميعها الحجر بعد زيارتها أو زيارة مناطق محددة فيها.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة) أن هذه القائمة تساعد مسؤولي الصحة العامة والأطباء على التقييم والتشخيص الأفضل في حال ظهرت على القادم من السفر أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بعدوى تنفسية حادة -لا سمح الله-.

وأضاف المركز: كما أن العودة من السفر من هذه الدول أو مناطق محددة فيها لا يدل بالضرورة على الإصابة بالعدوى، إذ إن تأكيد الإصابة بالعدوى -لا سمح الله- بعد العودة من السفر يتطلب التقييم الطبي والفحص المخبري.

وأوصى المركز جميع القادمين من هذه الدول بالإفصاح عن تاريخ آخر وجود والاتصال بالرقم المجاني 937 فور ظهور حمى أو سعال أو ضيق في التنفس أو التهاب الحلق.