استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الخميس، مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث خادم الحرمين خلال استقباله الوزير البريطاني مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتجمع المملكة وبريطانيا علاقة تحالف وطيدة منذ الحرب العالمية الأولى، عندما وقع الملك المؤسس اتفاقية دارين عام 1915 مع الحكومة البريطانية، تبعتها اتفاقية جدة في مايو 1927، لتفتتح السعودية سفارتها في لندن عام 1930، ولتستمر العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة لتبلغ المشاريع الاقتصادية المشتركة أكثر من 200 مشروع مشترك بين الشركات السعودية والبريطانية، بقيمة تقدر بـ17.5 بليون دولار، ويعيش ويعمل حوالى 30 ألف مواطن بريطاني في السعودية، وتعد السعودية الشريك الأساسي للتجارة البريطانية في الشرق الأوسط.العلاقات التي انطلقت مطلع الألفية المنصرمة تزدهر يوماً بعد يوم، إذ أعلن البلدان أخيراً التزامهما بشراكة طويلة الأمد لدعم تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، وبناء وتطوير التجارة والاستثمار، وتحقيق الرخاء المشترك لمواطنيهما.