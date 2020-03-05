حذرت أمين جمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني، كافة المتاجر من استغلال الوضع الحالي المتعلق بفايروس كورونا، ورفع الأسعار أو التمنع من البيع، مطالبة المستهلكين بالتواصل مع وزارة التجارة في حال تم رصد مثل هذه المخالفات.

وشددت القحطاني على أن تداول الشائعات ونشرها يعد ضمن الجرائم المعلوماتية الإلكترونية، وقد يترتب عليه أضرار جسيمة.

وأكدت لـ«عكاظ»، أن الجمعية تكثف جهودها لمتابعة المستجدات بشأن فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن الجمعية تساند جهود الجهات ذات العلاقة بتزويدها بكل ما يردها من استفسارات أو شكاوى تتعلق بالفايروس، وما قد يتبعه من استغلال بعض المتاجر برفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ونوهت أمين «حماية المستهلك»، بأن الجمعية تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات توعوية للوقاية من فايروس كورونا.