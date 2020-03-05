تفقد محافظ بحرة رجاء السلمي اليوم (الخميس) عددا من المشروعات والمواقع في المحافظة، واطلع على مراحل وسير العمل في المشروعات المنفذة وماهو تحت التنفيذ منها، ووقف على جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للأهالي وتحديد الاحتياجات المستقبلية لدعم التنمية في المحافظة.

وزار مشاريع طريق العين وعبارة وادي كتانة، ومجاري أودية حداء وبحرة وبحرة المجاهدين، وشدد على أهمية تعاون الجهات الحكومية لخدمة المحافظة، ودعم الجهود لمتابعة جودة أداء وتنفيذ المشاريع وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها.

ورافقه في الجولة رؤساء ومديرو الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة.