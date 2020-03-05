أزالت بلدية محافظة القريات 15300 إطار متهالك، ضمن الحملة التي تقوم بها البلدية لجمع وحصر إطارات السيارات المتهالكة الملقاة في الأراضي الفضاء، ونقلها إلى المردم الصحي التابع للبلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري، أنه تم تنظيف مواقع الإطارات والتخلص منها بشكل آمن وصحي، بناءً على توجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، ومتابعة أمين المنطقة، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشوه البصري والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد الشمري أن البلدية تقوم بمتابعة المواقع التي يتم إلقاء مخلفات إطارات السيارات بها، مشيراً إلى أن إلقاء الإطارات بشكل عشوائي في المواقع غير المخصصة لها يعد مخالفة طبقاً للائحة الجزاءات والغرامات، وأن إشعال النيران في الإطارات جريمة يعاقب عليها القانون، لما يسببه الحرق من أضرار صحية جسيمة.