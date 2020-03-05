أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، قرارا بإيقاف التعامل بنظام البصمة في المدارس التي تستخدم النظام، والعودة إلى بيانات الحضور والانصراف الورقية، كإجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا.



ويأتي هذا التوجيه بعد أن ألغت عدد من الوزارات نظام (البصمة) نظرا إلى ما تشهده الأوضاع العالمية من انتشار الفايروسات المعدية، وأهمية الوقاية منها.



وأكد مدير تعليم تبوك على مدارس المنطقة، أهمية تكثيف الإجراءات الاحترازية، وتوفير المطهرات والحرص على التهوية الجيدة، والنظافة وتفقد حالات الطلاب بشكل مستمر.