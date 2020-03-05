فسرت مصادر لـ«عكاظ» أسباب إخلاء صحن المطاف بالمسجد الحرام ظهر اليوم (الخميس)، وأكدت البدء في عمليات تعقيم الصحن، والبدء في تنظيم كافة إرجاء المطاف قبل فتحه للمتواجدين داخل مكة المكرمة من المصلين.

وكانت فيديوهات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي لصحن المطاف تظهر عمليات إخلاء للمتواجدين بداخله، فيما أظهرت فيديوهات أخرى الصحن خاليا من الزوار والمصلين، وقد شرع العاملون في تعقيمه وتطهيره ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا الجديد.

وكانت رئاسة الحرمين شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لرفع وعي قاصدي الحرمين تجاه مرض كورونا، منها غسل المسجد الحرام 6 مرات يوميا بعد أن كانت 4 مرات، ورفع مرات غسل دورات المياه إلى 6 مرات، وتعقيم أحواض نوافير زمزم، وتعقيم سجاد المسجد الحرام، وتعقيم مكانه قبل إعادته، وذلك على مدار الساعة.

كما عملت رئاسة الحرمين على تغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول، ويعمل أكثر من 2000 عامل وعاملة نظافة على مدار الساعة عبر 4 فترات.