أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أهمية الفعاليات الصحية التوعوية في تعزيز الوقاية من الأمراض عبر رفع معدل الوعي الصحي.

جاء ذلك خلال تدشينه الحملة الوطنية للمشي التي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير تحت شعار «امش 30»، وذلك في شارع الفن بمدينة أبها، مشدداً على أهمية المشروع الوطني للمشي، ومشيداً بحصول صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة في عدد من الإنجازات الصحية.

وتستهدف الحملة الوطنية للمشي جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاماً، ورفع نسبة الممارسين للمشي من 17.4%؜ إلى 35%؜.

وصاحب الفعالية عدد من المعارض التي تضم فرقا طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، وركن مخصص للتوعية عن فايروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.

وشارك في الحملة عدد من مديري ومنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية، وعدد كبير من طلاب المدارس التابعة لتعليم عسير وجامعة الملك خالد والكلية التقنية، ومجموعة من ذوي الإعاقة وعدد من مختلف فئات المجتمع من كبار السن والأطفال والشباب، وشاركت عدد من الجهات الحكومية في الحملة.