إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان، عقد مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة اجتماعاً بحضور ممثلين عن 42 جهة حكومية لمناقشة التدابير الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولا إلى تعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.