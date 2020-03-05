إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان، عقد مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة اجتماعاً بحضور ممثلين عن 42 جهة حكومية لمناقشة التدابير الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولا إلى تعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.
وقدّمت الجهات ذات العلاقة عرضا عن خططها لمواجهة «كورونا»، وفي هذا الصدد بدأت الشؤون الصحية بالمنطقة استعداداتها المبكرة برفع مستوى الجاهزية في مستشفيات المنطقة، كما قامت بتكثيف البرامج التدريبية والتوعوية للممارسين الصحيين للتعامل مع الأوبئة ومكافحة العدوى، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للفرز البصري في المنافذ.
وبدأت رئاسة الحرمين تنفيذ خطتها المتضمنة غسل المسجد الحرام وأسطحه وساحاته ست مرات يوميا بعد أن كانت أربع مرات يوميا، ورفع عدد مرات غسل دورات المياه إلى 6 مرات، وتعمل على تعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول، أيضاً رفع سجاد المسجد الحرام، وتعقيمه وتعقيم مكانه قبل إعادته وذلك على مدار الساعة، كما تم تركيب عدد من أجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد الحرام.
وبالنسبة للتعليم فقد بدأت الشؤون الصحية المدرسية في تنفيذ برامج توعوية وزيارات ميدانية للمدارس هدفها رفع مستوى التثقيف الصحي لدى الطلبة والطالبات، وفعّلت برنامج «طمّن» الإلكتروني للتبليغ عن أية حالة اشتباه في المدارس إضافة إلى تهيئة العيادات الصحية المدرسية.
وقدّمت فرع وزارة التجارة بالمنطقة عرضا عن خطتها التي تركز على تكثيف الجولات الرقابية على محلات بيع المستلزمات الطبية للحد من الاحتكار والتأكد من توافرها في الأسواق.
وفي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تم تأمين 524 ممارسا صحيا للكشف على المسافرين القادمين، وتفعيل المسار الآمن وخطة الطوارئ، كذلك تفعيل الكاميرات الحرارية وتعقيم مرافق المطار وتطهير الطائرات بعد نزول الركاب، فيما تنفذ الجوازات خطة توعوية بمختلف اللغات.