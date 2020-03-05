يخضع 20 طالبا وطالبة سعوديين لبرنامج تأهيلي وورش عمل تدريبية تنفذها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالتعاون مع وزارة التعليم لتأهيلهم لخوض أهم مسابقة علمية وعالمية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF، في الولايات المتحدة الأمريكية في مايو القادم، والمنافسة على جوائزه من بين 2000 طالب وطالبة يمثلون 90 دولة.



ويعمل الطلاب والطالبات حاليا على تطوير مشاريعهم وأبحاثهم العلمية، وفق ملاحظات لجنة التحكيم واللجنة العلمية خلال الورشة التدريبية التي أقيمت أمس لهم في معرض مشكاة التفاعلي، لتأهيلهم وتدريبهم على مهارات العرض والإلقاء والتقديم، على أيدي أكاديميين متخصصين، بجانب عقد مقابلات فردية مع أعضاء اللجنة العلمية، ولجنة التحكيم، لاستعراض المشروع وتقديم الدعم العلمي، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة، للمنافسة على جوائز معرض ريجينيرن ( Regeneron ISEF ) للعلوم والهندسة الدولي آيسيف 2020 وتمثيل المملكة بشكل مشرف.



وتأهل الطلاب والطالبات المشاركون في معرض آيسيف 2020 بعد فوزهم في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020) الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم.



وتم ترشيح 14 طالبة و 6 طلاب لتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة، يمثلون إدارات التعليم في كل من الشرقية والرياض ومكة المكرمة وجدة وحائل، وتضم قائمة الطالبات كلا من ود السعدون وديمة الملحم، وأسيل بخاري، وشوق مدني، ولمى جراد من ثانوية مدارس الجامعة بالخبر، ونوران عالم من الثانوية التاسعة عشرة بمكة المكرمة، ونورة العمري من ثانوية مدارس الفيصلية الإسلامية بالخبر، ومنيرة البراهيم، من ثانوية التربية الإسلامية الأهلية، ورنيم المنصوري من ثانوية مدارس الحصان النموذجية الأهلية بالدمام، وموضي المرزوقي ثانوية الرياض، وثراء الدباغ، من ثانوية الموهوبات، ورند الدوسري من الثانوية الثانية بالظهران، ولانا العباسي من الثانوية الثامنة عشرة بجدة، وليان الهمشي من الثانوية الأولى بحائل، وتشمل قائمة الطلاب يوسف الربيعة من ثانوية منارات الرياض الأهلية، وإبراهيم الدليجان من ثانوية المنارات الأهلية بالخبر، والطالب عبدالله السنان من ثانوية الظهران الأهلية، وراكان الرميان ثانوية الفيصل، ويوسف بكر الصديق التويجري من ثانوية الرياض الأهلية.



ويمثل المملكة في ايسيف 2020 بجانب الطلاب والطالبات عدد من منسوبي وزارة التعليم و «موهبة» وعدد من المحكمين وأعضــاء اللجنة العلمية، إضــــافة إلى أولياء أمور الطالبات.



ويسعى أبناء المملكة إلى تكرار الإنجازات الوطنية، والحفاظ على المراكز المتقدمة التي حققوها خلال مشاركاتهم في هذه المسابقة العريقة، إذ بلغت إنجازات المملكة في هذه المسابقة منذ بدأت المشاركة فيها من العام 2009 إلى 2019 48 جائزة كبرى و27 جائزة خاصة.



كما قدمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» خلال مشاركتها في هذه المسابقة عدد 79 جائزة خاصة، مُنحت لمشاريع في ‏مجالات الثورة الصناعية الرابعة.