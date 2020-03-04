استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان سلطنة عُمان في مسقط اليوم، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.

ونقل نائب وزير الدفاع خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لسلطان عمان.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين بمسقط عيد بن محمد الثقفي والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب العماني وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

‏كما أقام الفريق الأول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني مأدبة غداء على شرف نائب وزير الدفاع ‏والوفد الرسمي المرافق له.

‏وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل سلطنة عمان في وقت سابق صباح اليوم، حيث كان في استقباله وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي والملحق العسكري العميد البحري الركن عبدالله الشدي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

هذا وقد غادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم سلطنة عمان متوجهًا إلى المملكة، وكان في وداع سموه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.