أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد لحماية البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين، هي إجراءات سديدة وحكيمة، وجاءت متوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي قامت على الرحمة بالناس والحفاظ على أرواحهم وصحتهم.

وأشار إلى إن بيان وزارة الداخلية بتعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة بسبب كورونا، يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي تقدمها القيادة الرشيدة للحفاظ على أرواح كل من يقصد الحرمين الشريفين من داخل المملكة وخارجها، وتوفير الحماية لهم من الأوبئة التي تهدد الصحة العالمية.

وأوضح آل الشيخ، أن قرار تعليق العمرة لمن هم داخل المملكة، تأكيد على حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وخصوصاً منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار الفايروس ومحاصرته، وصولاً للقضاء عليه".

وأضاف: "تثبت المملكة بقراراتها المتعلقة بوقف العمرة من الداخل أو الخارج، أنها تتعامل مع هذا الملف في إطار مسؤولية كاملة بصفتها حامية وخادمة الحرمين الشريفين، وأنها لا تتعامل مع هذا الأمر من أية منطلقات اقتصادية كما يحاول البعض ترويجه".