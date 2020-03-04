علمت «عكاظ» أن المسؤولين عن الحراسات الأمنية في إحدى محاكم الاستئناف تلقوا تحذيرات من رئاسة المحكمة بمنع إدخال الأطعمة والمشروبات أثناء الدوام الرسمي. وقالت المحكمة في تعميم صارم وجهته للحراسات الأمنية والاستقبال إنها لاحظت دخول بعض الموظفين والمستخدمين والعمال إلى مقر المحكمة حاملين معهم وجبات الإفطار الصباحي، وتوعدت بمحاسبة الحراسات أولا بموجب الأنظمة.وقال التعميم «في حال دخول أي فطور يتم إيقاف حامله وتفتيشه وعمل محضر كتابي يثبت الواقعة يذكر فيه اسم الشخص ومكان عمله ويرفع لرئاسة المحكمة لاتخاذ الإجراء الحاسم والرادع».وشدد التعميم على أن دخول الأطعمة والمأكولات والمشروبات أمام المراجعين وأمام الجميع لا يليق بمكانة المحكمة كونها دائرة شرعية لا يقبل أن تتحول الأقسام والدوائر والمكاتب فيها إلى صالات لتناول الأطعمة.وكان نائب وزير العدل أصدر تعميما إلى المحاكم وكتابات العدل يقضي بإزالة جميع المقاعد الموجودة في الممرات، ومنع وجود الدواليب والجلسات الأرضية داخل مكاتب الموظفين. ومنع إعداد المشروبات الساخنة في مكاتب الموظفين وقصر عملها في الأماكن المخصصة لها مع تهيئة مواقع لانتظار الرجال والنساء على أن تكون كراسي المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات بمقاس (80-85 سم).